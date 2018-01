Silent Ban. Thomaz Bellucci sospeso 5 mesi ad Agosto per doping. Ritornerà in campo a febbraio

Thomaz Bellucci, uno dei migliori tennisti brasiliani di tutti i tempi, è l’ultimo tennista a essere stato “preso” da un controllo antidoping.

Il 30enne brasiliano è risultato positivo nell’ATP 250 di Bastad (disputato a luglio) strong>all’hidroclorotiazide, un diuretico considerato dopante a causa del suo effetto da agente mascherante.

Il brasiliano non ha gareggiato da agosto, visto che ha scontato la pena come silent Ban ed è quindi idoneo a tornare a giocare a febbraio (la sospensione terminerà il prossimo 31 gennaio), già pronto per i tornei di Rio de Janeiro e San Paolo.

Negli ultimi mesi, mentre il processo era in corso, ha usato come scusa l’infortunio al tendine d’Achille.

Bellucci ha sostenuto nella sua difesa che c’era una contaminazione a causa di un integratore multivitaminico che consuma regolarmente.

L’Association of Tennis Professionals (ATP) formalizzerà la sospensione di Bellucci venerdì in un documento ufficiale.