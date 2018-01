WTA Auckland e Shenzhen: I risultati con il Live dettagliato di giornata. In Cina finale Halep vs Siniakova. Sharapova sconfitta in semifinale. Ad Auckland vince ancora la pioggia (Video)

WTA Auckland e Shenzhen: I risultati con il Live dettagliato di giornata. In Cina finale Halep vs Siniakova. Sharapova sconfitta in semifinale. Ad Auckland vince ancora la pioggia.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000 – Quarti di Finale e Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Polona Hercog vs [2] Julia Goerges



2. [1] Caroline Wozniacki vs [WC] Sofia Kenin (non prima ore: 23:00)



3. Su-Wei Hsieh OR [3] Barbora Strycova vs Polona Hercog OR [2] Julia Goerges (non prima ore: 05:00)

4. [1] Caroline Wozniacki OR [WC] Sofia Kenin vs [4] Agnieszka Radwanska OR [Q] Sachia Vickery

1. Su-Wei Hsiehvs [3] Barbora Strycova

2. [4] Agnieszka Radwanska vs [Q] Sachia Vickery (non prima ore: 23:00)



3. Sara Errani / Bibiane Schoofs b. [2] Nao Hibino / Darija Jurak 64 63

4. [1] Eri Hozumi / Miyu Kato b. Madison Brengle / Nicole Melichar 63 63

Court 2 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Magdalena Frech / Prarthana Thombare vs [2] Nao Hibino / Darija Jurak



WTA Auckland Magdalena Frech / Prarthana Thombare Magdalena Frech / Prarthana Thombare 6 6 3 Nao Hibino / Darija Jurak [2] Nao Hibino / Darija Jurak [2] 4 7 10 Vincitori: HIBINO / JURAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 N. Hibino / Jurak 0-1 N. Hibino / Jurak 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 7-2 7-3 8-3 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 N. Hibino / Jurak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 M. Frech / Thombare 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Hibino / Jurak 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Frech / Thombare 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Hibino / Jurak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-4 → 4-4 M. Frech / Thombare 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 N. Hibino / Jurak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Frech / Thombare 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 N. Hibino / Jurak 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 M. Frech / Thombare 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 N. Hibino / Jurak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Frech / Thombare 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Hibino / Jurak 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Frech / Thombare 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Hibino / Jurak 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Frech / Thombare 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 N. Hibino / Jurak 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 4-2 M. Frech / Thombare 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Hibino / Jurak 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Frech / Thombare 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 N. Hibino / Jurak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Frech / Thombare 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. Madison Brengle / Nicole Melichar vs Arantxa Rus / Sílvia Soler-Espinosa (non prima ore: 23:00)



WTA Auckland Madison Brengle / Nicole Melichar Madison Brengle / Nicole Melichar 7 6 Arantxa Rus / Sílvia Soler-Espinosa Arantxa Rus / Sílvia Soler-Espinosa 5 3 Vincitori: BRENGLE / MELICHAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Brengle / Melichar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Rus / Soler-Espinosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 5-3 M. Brengle / Melichar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Rus / Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 A. Rus / Soler-Espinosa 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 M. Brengle / Melichar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Rus / Soler-Espinosa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Brengle / Melichar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rus / Soler-Espinosa 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Brengle / Melichar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Rus / Soler-Espinosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 M. Brengle / Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Rus / Soler-Espinosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-4 → 3-5 M. Brengle / Melichar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 A. Rus / Soler-Espinosa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Brengle / Melichar 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Rus / Soler-Espinosa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Brengle / Melichar 0-15 df 0-30 15-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 A. Rus / Soler-Espinosa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Brengle / Melichar 15-0 15-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Simona Halep vs [4] Irina-Camelia Begu



WTA Shenzhen Simona Halep [1] Simona Halep [1] 6 6 Irina-Camelia Begu [4] Irina-Camelia Begu [4] 1 4 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 I. Begu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 3-1 → 4-1 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Maria Sharapova vs [6] Katerina Siniakova (non prima ore: 09:00)



WTA Shenzhen Maria Sharapova Maria Sharapova 2 6 3 Katerina Siniakova [6] Katerina Siniakova [6] 6 3 6 Vincitore: K. SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Sharapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace ace 2-2 → 2-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Siniakova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Siniakova 15-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 M. Sharapova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Siniakova 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Sharapova 15-0 30-0 40-15 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Siniakova 15-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Irina-Camelia Begu / Simona Halep vs Anna Blinkova / Nicola Geuer



WTA Shenzhen Irina-Camelia Begu / Simona Halep Irina-Camelia Begu / Simona Halep 6 6 10 Anna Blinkova / Nicola Geuer Anna Blinkova / Nicola Geuer 2 7 6 Vincitori: BEGU / HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 I. Begu / Halep 0-1 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 9-6 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 I. Begu / Halep 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Blinkova / Geuer 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 I. Begu / Halep 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Blinkova / Geuer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Begu / Halep 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Blinkova / Geuer 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 2-4 → 3-4 I. Begu / Halep 15-0 15-15 df 30-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Blinkova / Geuer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Begu / Halep 0-15 0-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Blinkova / Geuer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 I. Begu / Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Blinkova / Geuer 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Begu / Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 A. Blinkova / Geuer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 I. Begu / Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Blinkova / Geuer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 I. Begu / Halep 0-15 15-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Blinkova / Geuer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 I. Begu / Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Blinkova / Geuer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Lesley Kerkhove / Lidziya Marozava