Lemon Bowl 2018: Spettacolo nei Quarti di Finale. Inarrestabili Grant e Rapagnetta. Bene Scotuzzi, Furtuna, Carboni e Barbarossa

L’atmosfera inizia a farsi incandescente. E’ uno splendido sole ad illuminare quest’oggi i campi del New Penta 2000, teatro degli incontri dei quarti di finale. Fra sorprese e certezze il torneo sta confermando le aspettative e sta mettendo in mostra, ancora una volta, quelle che saranno le stelle del futuro.

Under 10, uragano Grant. Prosegue inarrestabile la marcia della piccola Tyra Grant, anche oggi spietata quanto basta per avere la meglio della generosa Gaia Mais, da poco laureatasi campionessa al Torneo di Natale di Bari. Il punteggio finale, 6-2 6-0, conferma i progressi dell’allieva di Riccardo Piatti, solida e concentrata malgrado un dentino dolorante. “Sono molto soddisfatta, sia del gioco che del risultato – le sue parole a fine partita -, cerco sempre di essere aggressiva e venire avanti a prendermi il punto appena possibile. Devo continuare così”. L’incontro del giorno è senza dubbio quello fra Paola Pieragostini e Talita Giardi, chiuso dalla salvadoregna 13-11 al tie break decisivo davanti al pubblico delle grande occasioni e dopo tre match point annullati (di cui uno con un ace). In campo maschile vittorie per Yannik Alexandrescu, 6-4 6-3 a Pietro Vernò, e per l’ottimo Raffaele Ciurnelli, che ha dominato il laziale Luca Cosimi con il punteggio di 6-1 6-1.

Under 12, avanti Rapagnetta e Carboni. Nonostante la febbre che lo ha colpito negli ultimi giorni, Daniele Rapagnetta c’è. Il giovane atleta romano ha aperto la giornata sul campo n.1 ed ha sconfitto il bravo Gianluca Filoramo con il punteggio di 6-2 6-1. “Ad inizio match ho avuto un po’ di difficoltà, anche a causa dei postumi della febbre, poi per fortuna ho preso in mano il gioco ed è andato tutto bene” – ha dichiarato subito dopo il match -. Mi sento pronto e ho tanta voglia di vincere il Lemon Bowl”. Ottima prestazione anche da parte di Lorenzo Carboni del Tc Alghero. Il giovanissimo sardo ha sconfitto uno dei favoriti, l’eclettico britannico Dilhan Wasantha, dimostrando di avere tutte le carte in regola per la vittoria finale. Domani sarà semifinale con Rapagnetta, sempre vittorioso nei precedenti. Avanzano alle semifinali la testa di serie n.1 del tabellone femminile, Nadine Barbarossa, che ha regolato Mia Chiantella con un netto 6-3 6-1 e Francesca de Matteo, campionessa under 10 nel 2017, che ha sconfitto 6-1 6-4 ad Eleonora Gatti.

Under 14, bene Scotuzzi e Furtuna. Semifinale raggiunta per la testa di serie n.2 del tabellone maschile, Federico Scotuzzi, che ha sconfitto Federico Guerriero con il punteggio di 6-1 6-4. Fra le ragazze vince e convince la giovane di origine romene Irina Michela Furtuna. Senza storia il match con Giada Rossi, del Tc Pistoia, terminato con il punteggio di 6-1 6-2. Domani in campo per le semifinali a partire dalle ore 10.30