Kei Nishikori ripartirà dal circuito challenger. In programma a Gennaio due tornei

Kei Nishikori, attualmente al 22 ° posto nella classifica mondiale e ex top 5 mondiale, ha annunciato oggi ufficialmente il suo ritiro dall’Australian Open.

Il giapponese, che ha compiuto 28 anni la scorsa settimana, tornerà alla competizioni nella seconda settimana di gennaio, in due tornei, al Challenger di Newport Beach e Dallas, dove gli organizzatori hanno pronta una wild card.

Il giapponese ha scelto di non recarsi in Australia, poiché ritiene di non essere ancora pronto a giocare al meglio dei cinque set.

Per il giapponese tornare a competere a livello Challenger è la soluzione ideale per guadagnare tempo e forma, conquistando anche qualche punto ATP.