Caso Bernard Tomic. Gli organizzatori non concedono la wild card e lui non giocherà le qualificazioni

Bernard Tomic sembra sempre più in difficoltà.

Il tennista australiano, che è fuori dai primi cento del mondo, non ha ancora giocato nessuna partita nel 2018 e sembra che continuerà così.

Secondo informazioni divulgate pubblicamente, il venticinquenne non riceverà una wild card per il main draw dagli organizzatori per giocare nel tabellone principale dell’Australian Open.

Questa volta, Tomic ha avvertito gli organizzatori che rinuncerà a giocare le qualificazioni, il che significa che non sarà proprio presente nel major australiano.

Ricordiamo che l’ex top 20 si è rifiutato di giocare agli Australian Open ai play-off, che gli avrebbero consentito in caso di vittoria una wild card per il tabellone principale.