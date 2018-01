Nick Kyrgios rincuora Andy Murray

Nick Kyrgios, numero uno d’Australia, ha centrato questa mattina i quarti di finale dell’ATP 250 a Brisbane e alla fine della partita ha parlato di Andy Murray, che proprio nella giornata di oggi ha aperto il suo cuore ed ha parlato dei dubbi che affliggono la sua carriera in questo momento.

Questo un piccolo stralcio: “Ho fatto tutto quello che mi è stato chiesto, lavorando duramente, ma la mia anca non sta ancora bene. Mi manca tantissimo giocare e poter competere: farò di tutto per tornare a farlo!”

Le parole di Nick: “È molto triste. L’ho letto e mi sono davvero commosso perché siamo buoni amici e lui è una grande persona. Ecco perché così tante persone sono andate lì per commentare. Andy manca al circuito ed è uno dei preferiti del pubblico “, ha detto il 22enne australiano in conferenza stampa.

Kyrgios ha anche rivelato di aver rifiutato un invito da parte di Murray per allenarsi questa settimana: “Ha programmato una sessione di allenamento con me alle 8 del mattino, ma io non potevo. Gli ho chiesto di cambiarla alle 9, ma lui non l’ha accettato. Doveva trovare un altro partner “, ha sorriso Nick.