Ranking Femminile U18: Osuigwe e Kostyuk guidano la classifica

L’ITF ha pubblicato il nuovo ranking femminile U18, dal quale sono state tolte le tenniste nate nel 1999. Pochi variazioni in vetta alla classifica, con Whitney Osuigwe e Marta Kostyuk, entrambe nate nel 2002, rispettivamente al primo e al secondo posto seguite a distanza dalla statunitense, classe 2000, Claire Liu.

Gli Stati Uniti, oltre a Osuigwe e Liu, portano in Top-10 anche Amanda Anisimova, numero sette: è questa la nazione più rappresentata nei primi posti, segue la Colombia con due giocatrici (Arango e Osorio Serrano).

Per quanto riguarda le italiane, invece, da segnalare l’ingresso in Top-40 da parte di Elisabetta Cocciaretto. Anche al femminile, così come nel maschile, ci sono due nostre portacolori in Top-100: oltre a Cocciaretto, ecco anche Giulia Peoni all’84° posto.

In Top-200 Piccinetti, presto impegnata agli Australian Open nel torneo di qualificazione, Rossi, Delai, Traversi, Sacco e Biagianti, Di poco fuori, al 212esimo posto, Isabella Tcherkes Zade.

RANKING FEMMINILE U18 DAL 1° GENNAIO:

1- Whitney Osuigwe (USA, 2002)

2- Marta Kostyuk (UKR, 2002)

3- Claire Liu (USA, 2000)

4- Xinyu Wang (CHN, 2001)

5- Olga Danilovic (SRB, 2001)

6- En Shuo Liang (TPE, 2000)

7- Amanda Anisimova (USA, 2001)

8- Emiliana Arango (COL, 2000)

9- Maria Camila Osorio Serrano (COL, 2001)

10- Simona Waltert (SUI, 2000)

TOP-10 ITALIANE U18 DAL 1° GENNAIO:

39- Elisabetta Cocciaretto (2001)

84- Giulia Peoni (2000)

114- Lisa Piccinetti (2000)

140- Federica Rossi (2001)

141- Melania Delai (2002)

155- Costanza Traversi (2000)

167- Federica Sacco (2002)

196- Martina Biagianti (2001)

212- Isabella Tcherkes Zade (2000)

231- Nuria Brancaccio (2000)





Lorenzo Carini