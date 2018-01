La pagina degli Italiani Live (ATP). Gli azzurri in campo Mercoledi 03 Gennaio 2018. Matteo Berrettini e Stefano Travaglia fuori al secondo turno a Doha

Fuori Matteo Berrettini nel secondo turno del torneo ATP 250 di Doha.

Il 21enne romano, numero 135 Atp, passato attraverso le qualificazioni, dopo aver centrato il primo successo in un main draw del circuito maggiore superando in rimonta il serbo Viktor Troicki, numero 55 Atp, è stato sconfitto per 62 62, in appena 51 minuti di gioco, dal tedesco Peter Gojowczyk, numero 60 del ranking mondiale. Il 28enne di Monaco di Baviera è stato perfetto nei propri turni di servizio dove non ha concesso nemmeno una palla-break.

Out anche Stefano Travaglia. il 25enne di Ascoli Piceno, numero 134 del ranking mondiale, è stato superato al secondo turno dall’argentino Guido Pella, numero 64 Atp, con il risultato di 76 (4) 63 dopo 1 ora e 36 minuti di partita.

Da segnalare che Travaglia nel primo parziale sul 6 a 5 e servizio a disposizione ha mancato una palla set, prima di perdere il servizio e la frazione al tiebreak per 7 punti a 4.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.286.675

2T Berrettini – Gojowczyk (0-0) 2 incontro dalle ore 13:30



ATP Doha Matteo Berrettini Matteo Berrettini 2 2 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 6 6 Vincitore: P. GOJOWCZYK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Gojowczyk 15-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Berrettini 0-30 0-40 2-4 → 2-5 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Gojowczyk 0-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 2-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 P. Gojowczyk 30-0 ace 30-15 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3 Aces 22 Double Faults 060% 1st Serve % 58%17/30 (57%) 1st Serve Points Won 19/22 (86%)8/20 (40%) 2nd Serve Points Won 13/16 (81%)2/6 (33%) Break Points Saved 0/0 (0%)8 Service Games Played 83/22 (14%) 1st Return Points Won 13/30 (43%)3/16 (19%) 2nd Return Points Won 12/20 (60%)0/0 (0%) Break Points Won 4/6 (67%)8 Return Games Played 825/50 (50%) Total Service Points Won 32/38 (84%)6/38 (16%) Total Return Points Won 25/50 (50%)31/88 (35%) Total Points Won 57/88 (65%)

Berrettini – Gojowczyk

135. Singles ranking 60.

12. 4. 1996 Birthdate 15. 7. 1989

right Plays right

ATP Doha Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 6 3 Gael Monfils Gael Monfils 6 1 6 Vincitore: G. MONFILS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 G. Monfils 15-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 G. Monfils 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 J. Struff 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 J. Struff 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Doha 250 | Cemento | $1.286.675

2T Travaglia – Pella (0-1) 3 incontro dalle ore 13:30



ATP Doha Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 3 Guido Pella Guido Pella 7 6 Vincitore: G. PELLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Travaglia 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Travaglia 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 ace 0-2 → 1-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 6-5 → 6-6 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Pella 0-15 0-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 G. Pella 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

9 Aces 22 Double Faults 153% 1st Serve % 72%30/42 (71%) 1st Serve Points Won 31/43 (72%)13/37 (35%) 2nd Serve Points Won 11/17 (65%)4/8 (50%) Break Points Saved 4/6 (67%)11 Service Games Played 1012/43 (28%) 1st Return Points Won 12/42 (29%)6/17 (35%) 2nd Return Points Won 24/37 (65%)2/6 (33%) Break Points Won 4/8 (50%)10 Return Games Played 1143/79 (54%) Total Service Points Won 42/60 (70%)18/60 (30%) Total Return Points Won 36/79 (46%)61/139 (44%) Total Points Won 78/139 (56%)

Travaglia – Pella

134. Singles ranking 64.

18. 12. 1991 Birthdate 17. 5. 1990

right Plays left

ATP Doha Feliciano Lopez [8] Feliciano Lopez [8] 4 6 Mirza Basic Mirza Basic 6 7 Vincitore: M. BASIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 M. Basic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Lopez 15-0 30-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Lopez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 M. Basic 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

[8] Feliciano Lopezvs [Q] Mirza Basic