Combined Brisbane: I risultati con il Live dettagliato della terza giornata. Si ritira Garbine Muguruza per crampi quando era in vantaggio (Video)

Garbine Muguruza si è ritirata nel secondo turno del torneo WTA Premier di Brisbane.

La Muguruza, prima testa di serie, ha ceduto alla serba Aleksandra Krunic, numero 53 del ranking mondiale: la spagnola, schizzata avanti 2-0 nel set decisivo, si è accasciata sulla linea di fondo campo subito dopo aver subito il contro-break, ritirandosi sul punteggio di 75 67(3) 2-1 in suo favore. “Non mi capita spesso di avere crampi, non so come sia accaduto”, ha detto Garbine al termine della partita.

Combined Brisbane – 1° Turno M – 2° Turno F

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Garbiñe Muguruza vs Aleksandra Krunic



WTA Brisbane Garbiñe Muguruza [1] • Garbiñe Muguruza [1] 30 7 6 2 Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 30 5 7 1 Vincitore: A. KRUNIC per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 2-1 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df A-40 5-5 → 6-5 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Muguruza 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 5-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 G. Muguruza 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Krunic 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Muguruza 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Krunic 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Denis Shapovalov vs Kyle Edmund



ATP Brisbane Denis Shapovalov Denis Shapovalov 7 6 4 Kyle Edmund Kyle Edmund 6 7 6 Vincitore: K. EDMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Edmund 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 K. Edmund 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 K. Edmund 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 K. Edmund 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Edmund 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Lleyton Hewitt / Jordan Thompson vs Grigor Dimitrov / Ryan Harrison



ATP Brisbane Lleyton Hewitt / Jordan Thompson Lleyton Hewitt / Jordan Thompson 3 6 5 Grigor Dimitrov / Ryan Harrison Grigor Dimitrov / Ryan Harrison 6 1 10 Vincitori: DIMITROV / HARRISON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 G. Dimitrov / Harrison 0-1 L. Hewitt / Thompson 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 ace 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 4-9 5-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Hewitt / Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 G. Dimitrov / Harrison 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Hewitt / Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 G. Dimitrov / Harrison 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 L. Hewitt / Thompson 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov / Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-0 → 1-1 L. Hewitt / Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov / Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Hewitt / Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 G. Dimitrov / Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Hewitt / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dimitrov / Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Hewitt / Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 0-3 → 1-3 G. Dimitrov / Harrison 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Hewitt / Thompson 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Dimitrov / Harrison 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. [5] Johanna Konta vs [WC] Ajla Tomljanovic (non prima ore: 10:00)



WTA Brisbane Johanna Konta [5] Johanna Konta [5] 4 6 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 1 4 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 A. Tomljanovic 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Konta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Tomljanovic 15-0 40-0 40-15 ace 5-0 → 5-1 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 4-0 → 5-0 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Konta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Konta 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df df 1-2 → 2-2 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Konta 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1

5. [Q] Peter Polansky vs [WC] John Millman



ATP Brisbane Peter Polansky Peter Polansky 6 0 John Millman John Millman 7 6 Vincitore: J. MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Millman 0-15 15-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 P. Polansky 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-4 → 0-5 J. Millman 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 J. Millman 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 6-6 → 6-7 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Millman 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Polansky 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Millman 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Millman 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Delbonis vs [Q] Michael Mmoh



ATP Brisbane Federico Delbonis Federico Delbonis 3 4 Michael Mmoh Michael Mmoh 6 6 Vincitore: M. MMOH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Mmoh 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Mmoh 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Delbonis 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Mmoh 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Alizé Cornet vs Mirjana Lucic-Baroni (non prima ore: 04:00)



WTA Brisbane Alizé Cornet Alizé Cornet 6 7 Mirjana Lucic-Baroni Mirjana Lucic-Baroni 1 5 Vincitore: A. CORNET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Lucic-Baroni 15-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Cornet 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 2-2 → 3-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 M. Lucic-Baroni 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Sorana Cirstea vs [7] Anastasija Sevastova



WTA Brisbane Sorana Cirstea Sorana Cirstea 2 1 Anastasija Sevastova [7] Anastasija Sevastova [7] 6 6 Vincitore: A. SEVASTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 A. Sevastova 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Sevastova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Cirstea 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [7] Damir Dzumhur vs Denis Istomin



ATP Brisbane Damir Dzumhur [7] Damir Dzumhur [7] 7 3 2 Denis Istomin Denis Istomin 6 6 6 Vincitore: D. ISTOMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-30 40-30 ace 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Istomin 15-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Istomin 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Dzumhur 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 15-0 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Istomin 0-15 0-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hao-Ching Chan / Katarina Srebotnik vs Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova



WTA Brisbane Hao-Ching Chan / Katarina Srebotnik Hao-Ching Chan / Katarina Srebotnik 6 6 6 Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova 3 7 10 Vincitori: KICHENOK / RODIONOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 H. Chan / Srebotnik 0-1 H. Chan / Srebotnik 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 ace 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 H. Chan / Srebotnik 15-0 30-0 5-6 → 6-6 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 H. Chan / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 N. Kichenok / Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 H. Chan / Srebotnik 0-15 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 N. Kichenok / Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 H. Chan / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 H. Chan / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Chan / Srebotnik 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Chan / Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Kichenok / Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Chan / Srebotnik 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-1 → 5-1 H. Chan / Srebotnik 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 H. Chan / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Kichenok / Rodionova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 H. Chan / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Hyeon Chung vs [5] Gilles Muller (non prima ore: 03:00)



ATP Brisbane Hyeon Chung Hyeon Chung 6 7 Gilles Muller [5] Gilles Muller [5] 3 6 Vincitore: H. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 G. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 H. Chung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Chung 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 H. Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 H. Chung 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Muller 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 4-3 H. Chung 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Muller 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-1 → 3-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Muller 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 H. Chung 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Latisha Chan / Andrea Sestini Hlavackova vs Michaella Krajicek / Alla Kudryavtseva



WTA Brisbane Latisha Chan / Andrea Sestini Hlavackov [1] Latisha Chan / Andrea Sestini Hlavackov [1] 6 6 Michaella Krajicek / Alla Kudryavtseva Michaella Krajicek / Alla Kudryavtseva 3 0 Vincitori: CHAN / SESTINI HLAVACKOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Krajicek / Kudryavtseva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-0 → 6-0 L. Chan / Sestini Hlavackov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-0 → 5-0 M. Krajicek / Kudryavtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Chan / Sestini Hlavackov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Krajicek / Kudryavtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 L. Chan / Sestini Hlavackov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Krajicek / Kudryavtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 L. Chan / Sestini Hlavackov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Krajicek / Kudryavtseva 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 L. Chan / Sestini Hlavackov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Krajicek / Kudryavtseva 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 L. Chan / Sestini Hlavackov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Krajicek / Kudryavtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Chan / Sestini Hlavackov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Krajicek / Kudryavtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [4] Marcus Daniell / Dominic Inglot vs Nick Kyrgios / Matt Reid (non prima ore: 07:00)



ATP Brisbane Marcus Daniell / Dominic Inglot [4] Marcus Daniell / Dominic Inglot [4] 6 1 7 Nick Kyrgios / Matt Reid Nick Kyrgios / Matt Reid 4 6 10 Vincitori: KYRGIOS / REID Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 N. Kyrgios / Reid 0-1 N. Kyrgios / Reid 1-0 ace 2-0 df 2-1 ace 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 df 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Daniell / Inglot 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-5 → 1-6 N. Kyrgios / Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Daniell / Inglot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 0-4 → 1-4 N. Kyrgios / Reid 15-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 N. Kyrgios / Reid 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kyrgios / Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Kyrgios / Reid 15-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 N. Kyrgios / Reid 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 N. Kyrgios / Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-1 → 2-2 M. Daniell / Inglot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Kyrgios / Reid 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Daniell / Inglot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang



WTA Brisbane Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [4] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [4] 6 6 Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang 1 3 Vincitori: KLEPAC / MARTINEZ SANCHEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Aoyama / Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Aoyama / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Aoyama / Yang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Aoyama / Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Aoyama / Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Aoyama / Yang 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-1 → 3-1 S. Aoyama / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Aoyama / Yang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [G] Monique Adamczak / Storm Sanders vs [3] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Brisbane Monique Adamczak / Storm Sanders Monique Adamczak / Storm Sanders 4 7 7 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [3] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [3] 6 6 10 Vincitori: DABROWSKI / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 G. Dabrowski / Xu 1-0 1-1 2-1 2-2 df 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 M. Adamczak / Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 5-4 → 5-5 M. Adamczak / Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Adamczak / Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Adamczak / Sanders 15-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Adamczak / Sanders 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 1-1 M. Adamczak / Sanders 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Adamczak / Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Adamczak / Sanders 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Adamczak / Sanders 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Adamczak / Sanders 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Adamczak / Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Diego Schwartzman / Mischa Zverev vs Leonardo Mayer / Horacio Zeballos (non prima ore: 05:00)