Dominic Thiem su Novak Djokovic: “Non era umano, praticamente invincibile. È normale che non possa essere così per sempre”

Il ritiro di Novak Djokovic dal torneo di Abu Dhabi è stato uno dei temi principali della scorsa settimana.

Il serbo, che non gioca dal torneo di Wimbledon a causa di un infortunio al gomito, ad Abu Dhabi e ha deciso di rimandare nuovamente il suo ritorno in campo.

Dominic Thiem, uno dei partecipanti al torneo, ha parlato dell’ex numero uno del mondo: “Non era umano, praticamente invincibile. È normale che non possa essere così per sempre, anche se stiamo parlando di Novak. Sono quasi certo che tornerà molto forte e penso che tutti speriamo che l’infortunio non sia grave “, ha dichiarato l’austriaco.