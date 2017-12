La pagina degli Italiani Live (WTA). Le azzurre in campo Lunedì 01 Gennaio 2018. Si ferma al turno decisivo Deborah Chiesa ad Auckland

Deborah Chiesa fuori al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo WTA International di Auckland, in Nuova Zelanda.

Al turno finale si è arresa all’americana Sachia Vickery, numero 121 Wta e settima testa di serie delle “quali” in due set.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000

TDQ Chiesa vs Vickery (0-0) 2 incontro dalle ore 22:00



WTA Auckland Deborah Chiesa Deborah Chiesa 4 3 Sachia Vickery [7] Sachia Vickery [7] 6 6 Vincitore: S. VICKERY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Vickery 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Chiesa 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Chiesa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Vickery 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Chiesa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Vickery 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 Aces 02 Double Faults 270% 1st Serve % 73%24/40 (60%) 1st Serve Points Won 28/45 (62%)5/17 (29%) 2nd Serve Points Won 8/17 (47%)3/8 (38%) Break Points Saved 2/5 (40%)9 Service Games Played 1017/45 (38%) 1st Return Points Won 16/40 (40%)9/17 (53%) 2nd Return Points Won 12/17 (71%)3/5 (60%) Break Points Won 5/8 (63%)10 Return Games Played 929/57 (51%) Total Service Points Won 36/62 (58%)26/62 (42%) Total Return Points Won 28/57 (49%)55/119 (46%) Total Points Won 64/119 (54%)

Chiesa vs Vickery

195. Singles ranking 122.

13. 6. 1996 Birthdate 11. 5. 1995

right Plays right

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

1T Paolini – Wang (0-0) ore 04:00



WTA Shenzhen Jasmine Paolini Jasmine Paolini 0 4 Yafan Wang Yafan Wang 6 6 Vincitore: Y. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 Y. Wang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Paolini – Wang

168. Singles ranking 173.

4. 1. 1996 Birthdate 30. 4. 1994

right Plays right

Height / Weight: 174 cm / 69 kgBorn: 10. 5. 1996Current/Highest rank – singles: 47. / 36.Current/Highest rank – doubles: 13. / 11.Sex: womanPlays: right