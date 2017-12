La pagina degli Italiani Live (ATP-Challenger). Gli azzurri in campo Lunedì 01 Gennaio 2018 (Live)

ATP Doha 250 | Cemento | $1.286.675

1T Fabbiano – Basilashvili (1-1) 2 incontro dalle ore 15:30



Il match deve ancora iniziare

Fabbiano – Basilashvili

73. Singles ranking 59.

26. 5. 1989 Birthdate 23. 2. 1992

right Plays right

Coric, Bornavs (2) Carreno Busta, Pablo

ATP Pune 250 | Cemento | $501.345

1T Cecchinato – Herbert (0-0) 2 incontro dalle ore 08:30



Il match deve ancora iniziare

Cecchinato – Herbert

109. Singles ranking 81.

30. 9. 1992 Birthdate 18. 3. 1991

right Plays right

Bhambri, Yukivs (WC) Kadhe, Arjun

Challenger Noumea | Cemento | $75.000

1T Gaio – Sakharov (0-0) ore 02:00



CH Noumea Federico Gaio Federico Gaio 4 7 4 Gleb Sakharov [6] Gleb Sakharov [6] 6 6 6 Vincitore: G. SAKHAROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Sakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Sakharov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 F. Gaio 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Sakharov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 G. Sakharov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 G. Sakharov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Gaio – Sakharov

254. Singles ranking 156.

5. 3. 1992 Birthdate 10. 6. 1988

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Robert, Stephane vs Harrison, Christian

In campo Martedì

Challenger Noumea | Cemento | $75.000

1T Caruana – Krueger (0-0) ore 02:00



CH Noumea Liam Caruana Liam Caruana 6 6 Mitchell Krueger Mitchell Krueger 3 4 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Caruana 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Krueger 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Krueger 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Krueger 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Caruana – Krueger

429. Singles ranking 191.

22. 1. 1998 Birthdate 12. 1. 1994

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Stefan Kozlov vs [5] Corentin Moutet (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

Challenger Bangkok | Cemento | $50.000

TDQ Nielsen – Cipolla (0-0) 2 incontro dalle ore 05:00



Il match deve ancora iniziare

Nielsen – Cipolla

609. Singles ranking Nr.

27. 8. 1983 Birthdate 20. 10. 1983

right Plays right