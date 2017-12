Hopman Cup: Gavrilova e Kokkinakis trascinano l’Australia (Video)

Si è giocato solo un match nella seconda giornata della Hopman Cup 2018. La tradizionale esibizione d’inizio anno, in corso di svolgimento a Perth fino al 6 gennaio prossimo, ha visto quest’oggi affrontarsi i padroni di casa dell’Australia, guidati da Daria Gavrilova e Thanasi Kokkinakis, e il Canada di Eugenie Bouchard e Vasek Pospisil.

Ad aprire il programma è stato il singolare maschile, con Gavrilova che piuttosto rapidamente è riuscita a portare a casa l’incontro col punteggio di 6-1 6-4.

Successivamente, Thanasi Kokkinakis ha sfruttato il primo dei due match point per la sua nazione battendo Vasek Pospisil dopo una lunga battaglia per 6-3 al terzo set.

Nel doppio, che si gioca con le regole del Fast4Tennis ed in questo caso non aveva alcuna valenza sul risultato finale, si è imposta la coppia formata da Bouchard e Pospisil in due tiebreak (5-1 e 5-4 i risultati nello specifico di questi tiebreak particolari nei quali si deve arrivare a cinque e non a sette).

AUSTRALIA b. CANADA 2-1

Daria Gavrilova (AUS) b. Eugenie Bouchard (CAN) 6-1 6-4

Thanasi Kokkinakis (AUS) b. Vasek Pospisil (CAN) 6-4 3-6 6-3

Eugenie Bouchard/Vasek Pospisil (CAN) b. Daria Gavrilova/Thanasi Kokkinakis (AUS) 4-3(1) 4-3(4)

CLASSIFICA GRUPPO A

Australia 1W 0L

Belgio 0W 0L

Germania 0W 0L

Canada 0W 1L