Le lacrime di Caroline Garcia dopo il ritiro da Brisbane (Video)

Gli infortuni continuano a perseguitare i tennisti in questo inizio del 2018, e non solo nel circuito maschile. A Brisbane, in Australia, Caroline Garcia è stata costretta ad abbandonare il confronto all’inizio del terzo set con la connazionale Alizé Cornet a causa di problemi alla schiena.

La numero otto del mondo ha iniziato vincendo il primo set per 6-3, ma ha perso il secondo per 3-6, ma poi non è stata in grado di giocare l’ultimo set: “Ho sempre avuto problemi alla schiena”, ha detto Garcia alla fine dell’incontro.

“Dopo il volo per arrivare a Brisbane, la mia schiena era un po’ più dolorante del normale, ma mi sentivo bene. All’inizio dell’incontro ho sentito un dolore lombare piuttosto forte. Stava peggiorando sempre di più e alla fine non potevo muovermi. Non c’era modo di andare avanti “, ha detto la 24enne francese che non ha potuto trattenere le lacrime dopo il ritiro.

It's a sad sight for Garcia as she's forced to retire from her match with Cornet at the start of the 3rd set Get well soon, Caro! #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/as94hZHKSE — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 31 dicembre 2017

