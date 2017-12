Kei Nishikori non ci sarà nemmeno a Sydney. Australian Open a rischio

Kei Nishikori, ex top 5 mondiale e fuori dalle competizioni da cinque mesi a causa di un grave infortunio al polso destro, non è ancora pronto per tornare a giocare.

Dopo aver rinunciato al torneo di Brisbane, il ventottenne giapponese ha rinunciato anche al torneo di Sydney, che si svolge la settimana prima dell’Australian Open.

Per questo motivo, Nishikori rimane in serio dubbio per l’Australian Open, il primo Grand Slam del 2018 in programma dal prossimo 16 gennaio.