Hopman Cup: Day 1. Roger Federer ok all’esordio contro Sugita (Video)

Inizia con un successo l’avventura di Roger Federer alla Hopman Cup.

Lo svizzero, che difende i colori del suo paese d’origine assieme alla giovane Belinda Bencic, ha vinto il match d’esordio nel tradizionale torneo d’esibizione a squadre in corso di svolgimento a Perth, in Australia: a cadere sotto i colpi del numero due del mondo è stato il nipponico Yuichi Sugita, n.40 ATP, che si è arreso col punteggio di 6-4 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

Si mette bene, dunque, per la Svizzera nella prima giornata del Gruppo B. Belinda Bencic avrà tra pochi minuti un match point contro Naomi Osaka; nel caso in cui non dovesse riuscire a sfruttarlo, ci sarà un’altra occasione con il doppio misto che vedrà la tennista classe 1997 e Roger Federer in campo contro la stessa Osaka e Sugita.

Ricordiamo che nello stesso raggruppamento di Svizzera e Giappone troviamo Stati Uniti e Russia. Gli americani, finalisti nella scorsa edizione (battuti dalla Francia di Gasquet e Mladenovic all’ultimo atto), hanno conquistato il primo punto grazie a Jack Sock e CoCo Vandeweghe, che hanno vinto i rispettivi incontri di singolare contro Karen Khachanov e Anastasia Pavlyuchenkova perdendo poi il doppio, inutile per le sorti del risultato finale.

Torniamo all’incontro tra Federer e Sugita. L’elvetico, che di recente ha avuto modo di allenarsi con Thomas Fabbiano in quel di Dubai, ha dimostrato di essere già pronto per la nuova stagione: con gli Australian Open alle porte e i diretti rivali in condizioni fisiche precarie, è proprio lui il favorito per il titolo a Melbourne Park.

Nel match di oggi, ha giocato bene contro un avversario che non ha colpi eccellenti ma tiene in maniera ottima il palleggio. Ulteriori informazioni sul suo stato fisico e mentale si potranno constatare nei prossimi incontri contro Karen Khachanov e Jack Sock, due giocatori che, senza ombra di dubbio, sono superiori a Sugita in campi veloci e potranno dire la loro contro Federer.

1° Giornata – Gruppo B

USA d. RUSSIA 2-1

CoCo Vandeweghe (USA) d Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3 6-3

Jack Sock (USA) d Karen Khachanov (RUS) 6-4 1-6 6-3

Pavlyuchenkova / Khachanov (RUS) d Vandeweghe / Sock (USA) 3-4(5) 4-1 4-1

SVIZZERA VS GIAPPONE 3-0

Roger Federer (SUI) d Yuichi Sugita (JPN) 6-4 6-3

Belinda Bencic (SUI) d Naomi Osaka (JPN) 7-5 6-3

Federer/Bencic (SUI) d Sugita/Osaka (JPN) 2-4 4-1 4-3(1)

Lorenzo Carini