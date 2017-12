Challenger Playford: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego alla prova Gombos

Challenger Playford | Cemento | $75.000

(1) Medvedev, Daniil vs Qualifier

Kamke, Tobias vs Andreozzi, Guido

Schnur, Brayden vs Nishioka, Yoshihito

King, Darian vs (5) Otte, Oscar

(3) Laaksonen, Henri vs Qualifier

(WC) Popyrin, Alexei vs King, Evan

Uchiyama, Yasutaka vs Qualifier

Sonego, Lorenzo vs (6) Gombos, Norbert

(7) Berankis, Ricardas vs Opelka, Reilly

Krstin, Pedja vs Majchrzak, Kamil

(WC) Purcell, Max vs (WC) Jasika, Omar

Paul, Tommy vs (4) Stakhovsky, Sergiy

(8) Ignatik, Uladzimir vs McDonald, Mackenzie

Whittington, Andrew vs Qualifier

De Greef, Arthur vs Bolt, Alex

(WC) Polmans, Marc vs (2) Fratangelo, Bjorn