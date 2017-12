Esibizione Abu Dhabi: La finale sarà tra Anderson e Bautista Agut. Andy Murray ancora lontanissimo dalla forma migliore

Kevin Anderson (n. 14 Atp), finalista agli ultimi Us Open, ha superato nella prima semifinale con il punteggio di 76(6) 64, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, l’austriaco Dominic Thiem (n. 5 Atp), “bye” all’esordio.

A seguire Roberto Bautista Agut, già in finale dopo il ritiro di Djokovic, ha battuto in un set di esibizione Andy Murray, apparso ancora lontanissimo dalla forma migliore e con un evidente problema all’anca, ancora non pienamente risolto (almeno da quello che si è visto in campo).

PROGRAMMA DAY2 – VENERDI’ 29 DICEMBRE:

Ore 11.30 italiane: finale 5° posto – Rublev b. Carreno Busta 64 62

Ore 14: Anderson b. Thiem 76 (6) 64

Ore 16: Bautista Agut b. Murray 62 (un solo set dopo il forfait di Djokovic)

PROGRAMMA DAY3 – SABATO 30 DICEMBRE:

Ore 11.30 italiane: finale 3° posto – Thiem vs Rublev?

Ore 16: finale 1° posto – Anderson vs Bautista Agut

Ore 14 italiane: Andersonb. Carreno BustaOre 16: Bautista Agutb. Rublev

DOVE VEDERE L’ESIBIZIONE IN DIRETTA TV

L’intera manifestazione “Mubadala World Tennis Championship” sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport: tutte le partite si potranno vedere in diretta su SkySportMix HD.