ATP Pune: Il Tabellone di Qualificazione. Nessun italiano presente

ATP Pune 250 | Cemento | $501.345

Alternate vs (8) Gunneswaran, Prajnesh

Court 1 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Carlos Taberner vs Vishnu Vardhan

2. [WC] Divij Sharan vs [6] Sumit Nagal

3. [1] Thiago Monteiro vs N.Sriram Balaji

Court 2 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Soonwoo Kwon vs Joao Souza

2. Sasi Kumar Mukund vs [5] Ricardo Ojeda Lara

3. [PR] Laurent Rochette vs [8] Prajnesh Gunneswaran

Court 3 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. Franko Skugor vs [7] Ilya Ivashka

2. [2] Adrian Menendez-Maceiras vs [WC] Shahbaaz Khan