WTA Auckland: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Deborah Chiesa

WTA Auckland International | Cemento | $250.000

(1) Fett, Jana vs Kostova, Elitsa

(WC) Hourigan, Paige Mary vs Schoofs, Bibiane

Soler-Espinosa, Sílvia vs Hozumi, Eri

Imanishi, Miharu vs (8) Kato, Miyu

(2) Hogenkamp, Richel vs Bonaventure, Ysaline

(WC) Jones, Sacha vs Boulter, Katie

(WC) Routliffe, Erin vs Loeb, Jamie

Glushko, Julia vs (6) Rodionova, Arina

(3) Golubic, Viktorija vs Mrdeza, Tereza

Chiesa, Deborah vs Collins, Danielle

Perrin, Conny vs Zanevska, Maryna

Frech, Magdalena vs (7) Vickery, Sachia

(4) Broady, Naomi vs Chirico, Louisa

Kuzmova, Viktoria vs Stefkova, Barbora

Rus, Arantxa vs (WC) Carswell, Joanna

Muhammad, Asia vs (5) Ozaki, Risa

Centre Court – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Arantxa Rus vs [WC] Joanna Carswell

2. [WC] Paige Mary Hourigan vs Bibiane Schoofs

3. [WC] Sacha Jones vs Katie Boulter

4. [WC] Erin Routliffe vs Jamie Loeb

5. [3] Viktorija Golubic vs Tereza Mrdeza

6. Deborah Chiesa vs Danielle Collins

Grandstand – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Asia Muhammad vs [5] Risa Ozaki

2. [1] Jana Fett vs Elitsa Kostova

3. Sílvia Soler-Espinosa vs Eri Hozumi

4. Conny Perrin vs Maryna Zanevska

5. Julia Glushko vs [6] Arina Rodionova

Court 2 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Viktoria Kuzmova vs Barbora Stefkova

2. [4] Naomi Broady vs Louisa Chirico

3. Miharu Imanishi vs [8] Miyu Kato

4. [2] Richel Hogenkamp vs Ysaline Bonaventure

5. Magdalena Frech vs [7] Sachia Vickery