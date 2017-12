L’Equipe assegna il premio “Campioni dei Campioni 2017” a Roger Federer e Rafael Nadal. E’ la prima volta, dal 1975, che il premio viene diviso tra due persone

Roger Federer e Rafael Nadal hanno vinto il premio “campioni dei campioni 2017” assegnato come ogni anno dal quotidiano sportivo l’Equipe.

Si tratta della prima volta dal 1975, anno della sua creazione, che due sportivi si dividono il titolo messo in palio.

L’elvetico, già vincitore nel 2004, 2005 e 2006, e lo spagnolo, trionfatore nel 2010 e 2013, sono stati nominati come duo e non singolarmente, in quanto giudicati inseparabili dalla redazione.

In campo femminile il riconoscimento è invece andato alla nuotatrice statunitense Katie Ledecky, capace di conquistare sei medaglie agli ultimi Mondiali (cinque ori e un argento).