Esibizione Serena Williams- Jelena Ostapenko: programma, orario e diretta tv

Un regalo particolare per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per sabato 30 dicembre al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi: per la prima volta nella storia del tradizionale torneo d’esibizione che anticipa l’avvento della vera e propria stagione tennistica, infatti, ci sarà spazio anche per un match femminile.

Le protagoniste di questo incontro saranno Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, e Jelena Ostapenko, che nel 2017 si è aggiudicata il Roland Garros.

La 36enne statunitense, che di recente ha dato la luce alla sua primogenita, tornerà così a giocare una partita dopo quasi un anno di assenza dal circuito (non gioca dagli Australian Open): “Sono contenta di tornare in campo a tre mesi dalla nascita di mia figlia. Quello di Abu Dhabi è un tradizionale torneo d’esibizione per i maschi e dunque sono onorata, insieme a Jelena, di portare anche una parte femminile a questa manifestazione. Non vedo l’ora di incontrare i fans ma, soprattutto, di giocare”.

Dall’altra parte della rete, come detto, la Williams troverà Jelena Ostapenko: “Sono emozionata ed agitata per il match che giocherò sabato contro Serena. È un onore poter affrontare una campionessa come lei in un torneo d’esibizione così importante. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare nel circuito, spero di ottenere gli stessi risultati della stagione passata”.

PROGRAMMA SABATO 30 DICEMBRE:

Ore 14 italiane: Serena Williams vs Jelena Ostapenko

DOVE VEDERE L’ESIBIZIONE IN TV

Così come per il torneo maschile, anche la sfida in “rosa” tra Serena Williams e Jelena Ostapenko sarà trasmessa da Sky Sport.





Lorenzo Carini