Caos Scommesse: Il Pm chiede 2 anni e 8 messi per Daniele Bracciali e 2 anni e sei mesi per Potito Starace. Il 09 Gennaio ci sarà la sentenza

Sono stati chiesti tre anni per Roberto Goretti, direttore sportivo del Perugia Calcio, due anni e otto mesi per il tennista azzurro Daniele Bracciali e due anni e sei mesi per il collega Potito Starace.

Queste le richieste di pena formulate dal pm Carlotta Bernardini nei confronti dei tre imputati del procedimento sulle presunte combine nel mondo del tennis, accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, in particolare a manipolare una pluralità di partite di tennis di tornei prevalentemente internazionali.

La sentenza sarà emessa il prossimo 9 gennaio.