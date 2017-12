Kei Nishikori dà forfait per Brisbane

Kei Nishikori non ha ancora deciso se competere all’Australian Open, ma ha già preso una prima difficile decisione: non andrà all’ATP 250 di Brisbane per il noto problema al polso destro.

Nishikori, che festeggia il suo 28 ° compleanno questa settimana, è ancora iscritto all’ATP 250 di Sydney nella settimana che porterà poi all’Australian Open.

Kei è stato finalista a Brisbane l’anno scorso, perdendo solo contro Grigor Dimitrov in finale.