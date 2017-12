Live Tennis vi augura uno splendido Natale! Tanti e Tanti Auguri a tutti i nostri cari lettori!

Rivolgiamo ai nostri cari lettori gli auguri di un Sereno, Splendido e Felice Natale. Grazie a tutti per averci seguito con tanto entusiasmo e passione (e anche sopportato con tanta pazienza) fino ad oggi 😉 !

Nel 2018 ci saranno alcune novità, come per esempio seguiremo dalla fine di gennaio e per tutto l’anno in maniera giornaliera anche i giocatori italiani impegnati nel circuito Juniores.

Poi ci sarà anche la novità dei tennisti italiani impegnati nel circuito maggiore con una pagina interattiva quotidiana Live (con ranking in tempo reale degli italiani in campo, risultato live e statistiche della partita concentrati in un’unica comoda pagina).

Gli aggiornamenti ordinari riprenderanno il prossimo 28 dicembre.

Ancora Tanti sinceri Auguri e Buon Natale dal profondo del nostro cuore a tutti i nostri cari amici di Livetennis! Grazie a Tutti i nostri lettori!