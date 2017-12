I problemi di Steve Darcis e quella finale di Davis: “Avevo uno strappo al livello del tendine del gomito e prima della finale mi sono fatto un’infiltrazione. Il braccio mi fa talmente male che non riesco ad alzare un bicchiere o un giornale”

Steve Darcis ha parlato della sua pessima prestazione nella finale di Davis Cup contro la Francia nello scorso mese di novembre.

“Avevo uno strappo al livello del tendine del gomito e prima della finale mi sono fatto un’infiltrazione.

Un problema che, in genere, ti costringe a star fermo per un periodo fra sei settimane e tre mesi. Per essere presente a Lille ho ridotto lo stop ad appena tre settimane, che, chiaramente, non è l’ideale. E così, durante la Davis, avevo decisamente male.

Il braccio mi fa talmente male che non riesco ad alzare un bicchiere o un giornale. Mi sono rifatto tutte le analisi e ho ancora una enorme infiammazione a livello dell’epicondilo.

Perciò mi sono sottoposto ad un’altra infiltrazione e ne farò un’altra il 22 dicembre.

Spero proprio che siano efficaci, per poter cominciare l’anno in modo regolare, e giocare a Doha, dove sono iscritto, anche se non ho alle spalle abbastanza allenamento tennistico, ma solo atletico”.

“Ancora adesso, la notte, a ripensarci, non dormo molto bene per quella finale.

Si parla continuamente di quella finale… Ovviamente, ricevo molti complimenti per l’intera campagna di quest’anno, ma quello che mi resta in mente maggiormente, com’è chiaro, è che abbiamo perso la finale e che io non sono stato abbastanza bravo.

Ho la coscienza pulita: ho fatto quello che ho potuto per arrivare ben preparato, ero pronto, credo, ma mi mancavano le partite e a questo livello. Così questa finale rimarrà una delle delusioni della mia carriera.”