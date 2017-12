Aljaz Bedene ritorna Sloveno per giocare le Olimpiadi

Aljaz Bedene ha comunicato tramite un post su Facebook che dal primo gennaio 2018 rappresenterà nuovamente la Slovenia.

Bedene, che aveva optato da alcuni anni per il passaporto britannico, ha deciso di ritornare alle origini perchè impossibilitato dai nuovi regolamenti di giocare la Davis Cup e quindi le Olimpiadi con la Gran Bretagna.

Per Aljaz è fondamentale cercare di essere presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

“Voglio condividere con voi che ho informato l’ITF della mia intenzione di rappresentare la Slovenia, il mio paese di nascita, dal 1 ° gennaio 2018. Uno dei miei principali obiettivi della mia carriera sarà quello di giocare le Olimpiadi del 2020 a Tokyo.

Ho orgogliosamente chiamato casa la Gran Bretagna negli ultimi 9 anni e così tante persone mi hanno fatto sentire a mio agio sia nel Regno Unito che all’estero.

Sono inoltre particolarmente grato per il sostegno che la LTA mi ha dimostrato e per aver combattuto il mio caso per l’idoneità di giocare la Davis Cup con la GB.

In questa fase della mia carriera, non voglio perdere l’opportunità di competere in Coppa Davis e alle Olimpiadi, due eventi che significano tanto per me ed è per questo motivo che ho preso questa decisione.”