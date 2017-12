Australian Open: Lletyton Hewitt di nuovo in campo per l’amico Sam Groth

Uno dei migliori giocatori australiani di questo secolo, Lleyton Hewitt, tornerà nei campi da tennis al prossimo Australian Open, due anni dopo aver giocato la sua ultima partita da professionista proprio a Melbourne.

Lleyton sarà in campo in doppio con l’amico Sam Groth, compiendo un bel gesto dato che sarà l’ultimo torneo di Groth.

Sam, infatti, avrebbe voluto ritirarsi giocando la sua ultima partita all’Australian Open, ma non è riuscito ad ottenere la wild card tramite gli Australian Open Play Off.

In questo modo, Sam sarà in grado di giocare l’ultima volta in Australia e avrà l’opportunità di ritirarsi giocando con una leggenda come Lleyton.