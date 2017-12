Nick Krygios dona il suo cachet per la sua fondazione benefica

Nick Kyrgios, numero uno australiano e uno dei personaggi più mediatici del circuito, ha rivelato ieri la decisione di donare tutto il premio che guadagnerà questa settimana a Buenos Aires, durante un match di esibizione contro Del Potro, alla sua fondazione di beneficenza che aiuta i bambini malati e contrastare le disuguaglianze sociali in Australia.

“Sto andando in Argentina per affrontare Del Potro a Buenos Aires. Darò l’assegno alla mia fondazione che sarà di $ 100.000 “, ha confessato l’australiano.

Kyrgios rivela il momento in cui ha deciso di creare la sua fondazione benefica: “In un ospedale in Francia quest’anno, ho deciso che dovevo fare qualcosa per gli altri. Mi ha motivato ad agire e creare la Fondazione Nick Kyrgios.”.