Guy Forget contro la Laver Cup: “Conosco i giocatori che hanno giocato la Laver Cup quest’anno e non lo faranno l’anno prossimo a Chicago”

La Laver Cup è stata uno dei momenti più emozionanti della stagione, soprattutto per lo storico incontro che ha riunito i rivali Rafael Nadal e Roger Federer sullo stesso lato del campo, ma non per tutti l’idea di Roger Federer e dal suo manager, Tony Godsick, raccoglie simpatie.

Guy Forget, direttore del Roland Garros e del Masters 1000 di Parigi Bercy, ritiene che i giocatori si siano resi conto che la competizione è dannosa per i mesi successivi nel circuito: “Conosco i giocatori che hanno giocato la Laver Cup quest’anno e non lo faranno l’anno prossimo a Chicago. Hanno visto le conseguenze fisiche. Mettere un torneo non ufficiale in un calendario così lungo è problematico. “