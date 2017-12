Roger Federer rinnova con Lindt. Contratto da 20 milioni di dollari

Il tennista che guadagna di più in contratti pubblicitari nel mondo continuerà a guadagnare ancora di più.

Roger Federer, numero due al mondo e detentore di 19 titoli del Grand Slam, ha rinnovato questa settimana il contratto con il marchio svizzero di cioccolato “Lindt”.

Secondo Forbes, il nuovo contratto di Federer produrrà altri 20 milioni di dollari (17 milioni di euro), diventando uno dei contratti più remunerativi che il campione svizzero ha in questo momento. “Sono molto orgoglioso di far parte di questa famiglia. Sono cresciuto con questi cioccolatini ed è un partner molto speciale per me.”