Australian Open Play-Off, torneo maschile: Bolt e De Minaur avanti tutta

E’ iniziato uno dei tornei estivi più importanti d’Australia in attesa del grande appuntamento con gli Australian Open che prenderanno il via nel prossimo mese di gennaio.

Parliamo, ovviamente, degli Australian Open Play-Off, che mettono in palio due wild card, una per il tabellone principale maschile ed una per quello femminile del primo Slam della stagione.

Nei prossimi giorni, dunque, vedremo chi succederà nell’albo d’oro ai vincitori della scorsa edizione, Omar Jasika e Jaimee Fourlis.

Ricordiamo che il torneo maschile si disputa al meglio dei cinque set.

Il tabellone si è allineato, nella notte italiana, alle semifinali, che vedranno protagonisti Alex Bolt, Marc Polmans, Omar Jasika e Alex De Minaur.

Proprio quest’ultimo, accreditato della seconda testa di serie, è il giocatore che più ha colpito, in positivo, nelle prime due partite giocate: al primo turno, infatti, ha lasciato appena tre games ad Harry Bourchier mentre al secondo round ne ha concessi solo due in più a Matthew Barton, mettendo in mostra tutte le sue enorme capacità e regalando spettacolo ai tanti appassionati di tennis che stanno vivendo dal vivo questi avvincenti Play-Off.

In semifinale, De Minaur troverà il campione uscente Omar Jasika, reduce dal successo in cinque set su Christopher O’Connell.

La semifinale della parte alta vedrà opposti Alex Bolt, primo favorito del seeding, e Marc Polmans. Entrambi non hanno brillato nelle prime uscite: attenzione a possibili colpi di scena…

PRIMO TURNO – TORNEO MASCHILE:

(1) Alex Bolt b. (WC) Benard Nkomba 6-7(7) 6-2 6-4 5-7 6-2

(WC) Alexander Crnokrak b. (7) Bradley Mousley 6-4 1-6 6-3 6-4

(3) Andrew Whittington b. (WC) Gavin Van Peperzeel 6-7(7) 7-6(4) 7-6(5) 1-6 6-4

(8) Marc Polmans b. Luke Saville 7-6(4) 7-6(6) 6-3

(5) Omar Jasika b. (Alt) Matthew Dellavedova 6-4 6-4 6-3

(9) Christopher O’Connell b. (WC) Blake Ellis 6-7(4) 6-4 6-3 6-4

Matthew Barton b. (6) Maverick Banes 6-7(4) 6-3 6-3 7-6(4)

(2) Alex De Minaur b. Harry Bourchier 6-2 6-0 6-1

SECONDO TURNO:

(1) Alex Bolt b. (WC) Alexander Crnokrak 6-1 6-3 6-3

(8) Marc Polmans b. (3) Andrew Whittington 7-6(2) 6-4 4-6 6-2

(5) Omar Jasika b. (9) Christopher O’Connell 7-6(2) 3-6 6-1 4-6 6-4

(2) Alex De Minaur b. Matthew Barton 6-2 6-1 6-2

SEMIFINALI:

(1) Alex Bolt vs (8) Marc Polmans

(5) Omar Jasika vs (2) Alex De Minaur

Lorenzo Carini