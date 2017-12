Caroline Wozniacki e la fine del rapporto con Sascha Bajin: “Voleva essere un allenatore e non poteva esserlo con me, non era possibile”

Sascha Bajin, ex partner di allenamento di alcuni dei più grandi tennisti del mondo come Serena Williams, Victoria Azarenka e Caroline Wozniacki, ha smesso di lavorare di propria iniziativa con la danese subito dopo che la Wozniacki ha conquistato le WTA Finals, il titolo più importante della sua carriera.

Ma dopo tutto, cosa ha portato Bajin a lasciare Wozniacki per iniziare una nuova avventura con Noami Osaka? Il desiderio di essere qualcosa di più di uno sparring partner: “Voleva essere un allenatore e non poteva esserlo con me, non era possibile. Abbiamo un ottimo rapporto e lui è un grande professionista “, ha detto la Wozniacki in un’intervista ai media danese.

La Wozniacki, quindi, non era interessata ad avere Bajin come allenatore perché il suo allenatore principale è e rimane il padre, Piotr, che non mostra alcuna intenzione di abbandonare la figlia.