Dal 2018 in caso di ritardo nei tornei ci saranno set più brevi nel circuito Future-ITF

Dopo quasi un anno in cui si parla di cambiamenti, iniziano ad arrivare. L’International Tennis Federation (ITF) ha annunciato questa settimana la possibilità di utilizzare set più corti in gare ufficiali nel 2018.

Il nuovo metodo alternativo del punteggio potrà essere utilizzato solo in occasioni speciali, ad esempio quando ci sono forti ritardi meteorologici che rischiano di non far concludere il torneo.

I set saranno al meglio dei tre set su cinque con con la possibilità di ricorrere al tie break sul 3 pari o sul 4 pari.

Ci sarà l’abolizione dei vantaggi e il set decisivo si giocherà al meglio dei 5 o dei 10 punti.

“Dopo i test di successo condotti nel 2016 e nel 2017 dalla Lawn Tennis Association e Tennis Australia, le regole sono state adattate per consentire diversi metodi di conteggio che facilitano una diminuzione del tempo di gioco,” l’ITF ha scritto sul suo sito ufficiale.