Roger Federer e il 2018: “con il ritorno di Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic e Nishikori è probabile che vinca un minor numero di tornei. “La mia intenzione è di continuare a giocare per un altro paio di anni”

Roger Federer è a Dubai in preparazione per la prossima stagione ed ha parlato di ciò che si aspetta dal 2018, specialmente all’inizio, dopo un così intenso e titolato 2017.

“Difficilmente il mio 2018 sarà buono come il 2017, ma d’altra parte la mia carriera mi ha dimostrato che posso sempre sorprendermi. Ma con il ritorno di Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic e Nishikori è probabile che vinca un minor numero di tornei “, ha ammesso lo svizzero.

Federer, che resterà a Dubai fino al 21 dicembre prima di tornare in Svizzera, dove trascorrerà il Natale, ha parlato dei suoi obiettivi principali. “Il mio programma è aperto ma i veri obiettivi sono Australian Open, Wimbledon e US Open. Giocherò in ogni torneo solo se sarò al cento per cento “.

E il futuro? “La mia intenzione è di continuare a giocare per un altro paio di anni, ma posso assicurarti che non giocherò per altri 10..”