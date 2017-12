Il 2017 di Jasmine Paolini: è la nostra migliore giovane?

A livello di classifica WTA Jasmine Paolini è la tennista italiana della nuova guardia che maggiormente si è avvicinata alla top100 in questo 2017: un traguardo che sarebbe stato importante vista la sua giovane età (Jasmine è nata in Toscana nel 1996), accarezzato con un best ranking di numero 130 ma che sul finire della stagione si è irrimediabilmente allontanato, essendo in questo momento Jasmine posizionata al gradino 172 della classifica WTA.

È stato un anno con un bilancio assolutamente in parità, fatto di 28 vittorie e altrettante sconfitte, suddivise in 10/8 su cemento outdoor, 11/9 su terra rossa, un negativo 3/6 indoor, un poco significativo 0/1 su tappeto e un 4/4 su erba. È mancato il salto di qualità, quella maturazione che avrebbe reso possibile il passaggio al circuito delle grandi, un paio di volte tentato (fra quali Slam e appuntamenti del circuito) ma tristemente fallito. Dopo i due successi a Pula e Valencia nel 2016, Jasmine quest’anno ha innalzato il livello dei tornei vinti, trionfando nell’appuntamento da 25K sul cemento di Woking nel mese di agosto ma soprattutto in quello da 100k a giugno sulla terra rossa di Marsiglia, dove ha sicuramente toccato il vertice della stagione.

22 anni da compiere il prossimo 4 gennaio per una Paolini che inizia l’anno tentando le qualificazioni nel primo Slam della stagione: a Melbourne arriva infatti una sconfitta netta e in due set contro Rebecca Sramkova. Un paio di primi turni, un secondo turno e diverse quali fallite nei tornei cinesi: per il primo buon risultato del 2017 Jasmine deve aspettare fine marzo/inizio aprile, quando ottiene la semifinale sulla terra amica di Santa Margherita di Pula.

La Paolini comincia a crederci e punta le quali del WTA di Biel in Svizzera: purtroppo anche qui disco rosso e Jasmine si ferma al turno decisivo per accedere al main draw.

Gli appuntamenti di avvicinamento allo Slam parigino non portano buone nuove e anche il Roland Garros non regala soddisfazioni: sconfitta al primo turno di quali contro la Mattek – Sands. A giugno però suona la Marsigliese e Jasmine si regala il 100k battendo in finale la tedesca Maria: sembra il miglior viatico per il resto della stagione ma purtroppo resterà un acuto quasi isolato.

La stagione su erba vede la Paolini fermarsi al primo turno del torneo di Manchester, fallire le quali di Ilkley ma venire ripescata come LL, superare un turno per fermarsi al secondo, prima di fallire l’appuntamento più importante dell’anno sul verde: a Wimbledon Jasmine si presenta nelle quali da testa di serie ma si ferma al 2TQ contro la croata Fett. La Paolini sembra poter fare di più ma gli manca quel quid pluris, da cercare costantemente e col duro lavoro nei prossimi cruciali mesi, quando difenderà soprattutto nei primi mesi davvero pochi punti e i miglioramenti in classifica saranno fattibili.

Dopo Wimbledon gioca le quali del torneo di Bucarest (fallendole) e prende una sonora scoppola nel torneo di Bastaad, quando racimola solo un gioco al primo turno contro l’esperta spagnola Suarez Navarro.

In una stagione a strappi Jasmine si ritrova sul cemento di Woking, torneo che vince superando in finale la rumena Buzarnescu di cui si dice un gran bene: sulle ali dell’entusiasmo seguono i buoni quarti di finale a Vancouver, superando sul cemento canadese la statunitense Brengle ma cedendo nei QF alla Kovinic.

C’è ancora uno Slam da giocare e in cui sperare nel main draw ma purtroppo anche a New York l’italiana si ferma al 2TQ, superando la Cadantu ma cedendo alla Kato. Altra delusione Slam, la quarta su quattro del 2017. La botta psicologica avrà influito perché dopo NY, Jasmine non fa segnare più buoni risultati, fino alla fine della stagione: si tratti di appuntamenti del circuito maggiore o di quello minore, Jasmine sembra aver finito la benzina.

Ci sono margini, c’è la voglia di lavorare, di migliorare ma la sensazione è che se la Paolini vuole rappresentare il futuro dell’Italtennis al femminile debba crescere soprattutto a livello psicologico. La speranza è che ci si (ri)avvicini quanto prima alla top100, una dose di positiva energia che farebbe crescere soprattutto la sua autostima e la consapevolezza nei mezzi tennistici in suo possesso.

Alessandro Orecchio