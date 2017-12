Gli scalatori del 2017: Filip Krajinovic chiude l’anno al 34 esimo posto. All’inizio del 2017 era fuori dai top 200

L’anno 2017 è stato caratterizzato dal ritorno di Roger Federer e Rafael Nadal nuovamente al vertice e nelle prime due posizioni mondiali, ma non sono stati gli unici ad avere avuto nel 2017 un anno eccezionale in termini di risultati e, soprattutto, in termini di ranking.

Grigor Dimitrov, ad esempio, termina la stagione con il miglior ranking di sempre, salendo al terzo posto in classifica dopo aver vinto le ATP World Tour Finals.

Jack Sock (23 ° – 8 °), Pablo Carreño Busta (30 ° -10 °) e Sam Quarrey (31 ° -13 °) inizieranno il 2018 con la loro miglior classifica di sempre.

Oltre a questi già citati, ci sono altri giocatori che hanno notevolmente migliorato il ranking nel 2017. Il primo della lista, il serbo Filip Krajinovic, ha scalato ben 200 posizioni.

Gli scalatori del 2017 – Inizio anno – fine stagione 2017

1. Filip Krajinovic: 234º – 34º

2. Andrey Rublev: 156º – 39º

3. Kevin Anderson: 67º – 14º

4. Aljaz Bedene: 101º – 49º

5. Damir Dzhumhur: 77º – 30º

6. Ryan Harrison: 90º – 47º

7. Adrian Mannarino: 60º – 28º

8. Juan Martín Del Potro:. 38º –11º

9. Diego Schwartzman: 52º – 26º

10. Alexander Zverev: 24º – 4º