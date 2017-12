Roger Federer vince per la settima volta il prestigioso premio “Sportsman of the Year”

Roger Federer, numero due della classifica mondiale e vincitore di sette tornei nel 2017, tra cui Wimbledon e l’Australian Open, ha vinto questa domenica per la settima volta il prestigioso premio “Sportsman of the Year” (Sportivo Svizzero dell’anno), recuperando una statuetta che gli era sfuggita dal 2014.

Il renano ha battuto nettamente i rivali, raccogliendo il 36,8% delle preferenze del pubblico. Nino Schurter si è piazzato alle sue spalle con il 25,6%, Beat Feuz ha chiuso terzo con il 15,1%.

Per lui, come dicevamo, si tratta del settimo premio personale dopo il 2003, 2004, 2006, 2007. 2012 e 2014, a cui si va ad aggiungere anche un riconoscimento di squadra nel 2008, quando vinse l’oro olimpico insieme a Stan Wawrinka in doppio.