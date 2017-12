Campionato Serie A1 Maschile: Titolo ad Aniene. Berrettini/Cipolla a segno, il Parioli cede 4-2

A chiudere le Final Four 2017 sono le squadre maschili che ieri si sono sfidate per accaparrarsi il titolo di campioni d’Italia. Ad uscire dal Palapaternesi con lo scudetto tricolore cucito alla maglietta è la squadra del Circolo Canottieri Aniene che ha sconfitto il Tennis Club Parioli al tie break del terzo set del doppio di spareggio. Il doppio formato da Matteo Berrettini e Flavio Cipolla segnano il punto decisivo battendo in rimonta, per 46 61 10-5, Francesco Bessire e Matteo Fago.

Un vero e proprio derby capitolino, con due tifoserie al seguito definite “da Olimpico” visto il tipico silenzio in campo durante i match di questo affascinante sport.

Un Palapaternesi carico di adrenalina, che ha contribuito a rendere l’atmosfera delle finali 2017 unica ed indimenticabile. La fedeltà che ogni giocatore ha dimostrato per la propria squadra ha regalato al pubblico partite emozionanti e combattute, lasciando ben trasparire il sogni di ognuna, lo scudetto tricolore.

Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali BNL d’Italia, delle appena trascorse NEXT GEN ATP FINALS e delle stesse FINAL FOUR, ha decretato l’edizione 2017 la migliore dal punto di vista organizzativo per competenza del team e per le caratteristiche dell’impianto messo a disposizione. “Da molti anni a questa parte non trovavo una tale cura nella preparazione e realizzazione delle finali di campionato. È questo che merita una finale di serie A1, sia dal punto di vista organizzativo che promozionale. Ad assistere alle partite più di 500 persone al giorno” commenta Palmieri. MEF tennis events promossa dunque a pieni voti: “alla fine di questo splendido evento, possiamo dire con numeri alla mano di aver portato il nostro contributo alla città di Foligno. Hanno raggiunto la città umbra da tutte le regioni d’Italia più di 500 persone che hanno pernottato in 170 camere da 1 a 4 notti. Foligno è stata in diretta su Supertennis TV (Sky 224 e 64 digitale terrestre) per oltre 20 ore nei tre giorni di gara, non considerando gli spot pubblicitari, i commenti post partita e le interviste a bordo campo” afferma Marcello Marchesini al termine dell’ultima gara.

Un weekend dunque di grande prestigio, che speriamo possa tornare in Umbria anche il prossimo anno. Appuntamento a dicembre 2018!

FINALE MASCHILE

Circolo Canottieri Aniene – Tennis Club Parioli 4-2

Jacopo Berrettini (A) b. Francesco Bessire (P) 63 64

Miljan Zekic (P) b. Matteo Berrettini (A) 36 63 64

Flavio Cipolla (A) b. Gian Marco Moroni (P) 64 62

Simone Bolelli (A) b. Matteo Fago (P) 63 64

Miljan Zekic/Gian Marco Moroni (P) b. Simone Bolelli/Jacopo Berrettini (A) 57 63 10-4

Matteo Berrettini/Flavio Cipolla (A) b. Francesco Bessire/Matteo Fago (P) 46 61 10-5