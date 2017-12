ITF Junior: finale per Matilde Mariani in Francia

Ultima settimana dell’anno per quanto riguarda il tennis Junior under 18, poi l’appuntamento è per il 2018, con l’uscita di tutti quelli nati nel 1999.

Il torneo junior più importante della settimana si sta concludendo in Florida, l’importante Orange Bowl, di grado A, con presenti tutti i più forti americani. Una sola presenza italiana, Isabella Tcherkes Zade (2000), che non è riuscita a superare le qualificazioni. Al primo turno ha battuto l’americana Kaplan, al secondo l’altra statunitense Companion, ma al turno decisivo ha perso contro Emma Navarro testa di serie numero 14 del tabellone cadetto.

Il risultato più significativo per gli italiani viene dalla Francia, dove Matilde Mariani (2002) è arrivata in finale, arrendendosi solo alla francese Elsa Jacquemot con il punteggio di 6-4 6-3.

Tanti giovani italiani presenti al torneo di grado 5 che si è disputato questa settimana in Kenya, con pochi risultati degni di nota. Nel dettaglio, nel settore maschile, terzo turno per Lorenzo Lorusso (2000) e Mario Organista (2001), secondo turno per Amedeo Jorio (2001), e Davide Chersoni (2001), tutti provenienti dalle qualificazioni e primo turno per Francesco Maria Presta (2001). Filiberto Sorino (2000) che non ha superato le qualificazioni. Nel settore femminile, ha giocato solamente Sofia Rocchetti (2002), che ha superato le quali e poi si è fermata al secondo turno.

Infine in Norvegia, nel locale G5, Gianluca Quinzi (2001) si è fermato al secondo turno.

Paolo Angella