Campionato Serie A1: Le Finali. Il Tennis Club Prato è campione d’Italia! . Nel maschile Aniene e Parioli sono in parità dopo la prima giornata

Il Tennis Club Prato è campione d’Italia! Si aggiudica lo scudetto del campionato a squadre di Serie A1 il team rosa di Prato dopo una lunga battaglia durata per ben 3 set contro il finalista Club Atletico Faenza. Entusiasmo alle stelle al PalaPaternesi dove sono accorsi tifosi da tutta Italia. Dopo la parità, la giornata di ieri ha visto in rimonta il Tennis Club Prato vincendo il primo singolare. In campo la veterana Maria Elena Camerin, porta bandiera del Prato ed artefice degli scudetti del 2013, 2015 e 2016, che ha battuto per 62 67(7) 75 Camilla Scala dopo due ore e mezza di battaglia. Nel doppio il Club Atletico Faenza conquista il 2-2 schierando la coppia di fuoco Alice Balducci e Camilla Scala.

Nel doppio di spareggio al PalaPaternesi l’entusiasmo è alle stelle, un match di adrenalina pura, dove le tifoserie non hanno mai smesso di farsi sentire.

Le neopromosse non riescono a sfilare il titolo alle veterane di Prato, seppur avendo dato dimostrazione di grande grinta ed uno spirito di squadra inimitabile qui a Foligno. Per il Tennis Club Prato è stata l’ottava finale consecutiva: dal 2010 non mancano mai. La finale raggiunta quest’anno le conferma campionesse d’Italia.

Per le squadre maschili, parte con il piede giusto il Circolo Canottieri Aniene in vantaggio per 1-0 sul Tennis Club Parioli. Nel primo singolare, Jacopo Berrettini ha sconfitto per 63 64 Francesco Bessire.

Tra Matteo Berrettini ed il serbo Miljan Zekic, vincitore della storica decima edizione degli Internazionali di Tennis dell’Umbria, è stata una vera e inaspettata battaglia. Con un facile primo set per Matteo Berrettini (chiuso 6-3), che faceva sperare una facile conclusione, il serbo rimonta conquistando il secondo set. Dopo un combattutissimo terzo set, ed una distorsione al ginocchio la furia serba non si fa attendere, è vittoria per il Tennis Club Parioli con il punteggio 3-6 ha avuto la meglio con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

Domani alle ore 11 gli ultimi due singolari: quello tra Simone Bolelli e Matteo Fago, e quello tra Flavio Cipolla e Gian Marco Moroni. A seguire due doppi, uno spettacolo da non perdere.

Un derby tutto romano tra il Tennis Club Parioli e il Circolo Canottieri Aniene rappresentate dai più attesi Simone Bolelli (ex n. 36 del ranking mondiale ATP), Matteo Berrettini (attuale n. 136), Flavio Cipolla, Miljan Zekic, e Gian Marco Moroni, tutti ormai di casa in Umbria grazie agli ATP Challenger del team MEF di Todi e Perugia.

Previste a partire dalle ore 11:00 almeno quattro partite e per oggi pomeriggio la finale e la cerimonia di assegnazione dello scudetto maschile. L’ingresso giornaliero è di € 10,00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale Supertennis TV (224 di Sky e 64 del digitale terrestre).

FINALE FEMMINILE

Tennis Club Prato b. Club Atletico Faenza 3-2

Agnese Zucchini (F) b. Lucrezia Stefanini (P) 61 62

Corinna Dentoni (P) c. Alice Balducci (G) 64 76(2)

Maria Elena Camerin (P) b. Camilla Scala (F) 62 67(7) 75

Alice Balducci/Camilla Scala (F) b. Corinna Dentoni/Lisa Piccinetti (P) 61 64

Maria Elena Camerin/Lucrezia Stefanini (P) b. Alice Balducci/Camilla Scala (F) 62 36 10-3

FINALE MASCHILE

Circolo Canottieri Aniene – Tennis Club Parioli 1-1

Jacopo Berrettini (A) b. Francesco Bessire (P) 63 64

Miljan Zekic (P) b. Matteo Berrettini (A) 36 63 64

domenica 10 dicembre

dalle ore 11.00 (live su SuperTennis)

Singolare maschile tra i n° 3 – Simone Bolelli (A) c. Matteo Fago (P)

Singolare maschile tra i n° 2 – Flavio Cipolla (A) c. Gian Marco Moroni (P)

Eventuale doppio maschile n° 1

Eventuale doppio maschile n° 2

Eventuale doppio maschile di spareggio