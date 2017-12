Campionato Serie A1 – Finale Femminile: Sono in parità Prato e Faenza al termine della prima giornata

Conclusa oggi la prima giornata delle Final Four di Serie A1. Ad inaugurare l’evento sono state le due squadre femminili Tennis Club Prato e Tennis Club Faenza che hanno aperto le danze con un pubblico a dir poco entusiasmante.

Il Palapaternesi si è colorato di tricolore per il “super” weekend del tennis italiano ed il pubblico non ha mancato di rispondere con una tifoseria quasi da stadio. In campo per il primo match Zucchini Agnese per il Club Atletico Faenza e Stefanini Lucrezia per il Tennis Club Prato. La Zucchini chiude con punteggio di 6-1 6-2. Al secondo match Corinna Dentoni recupera lo svantaggio battendo l’avversaria Alice Balducci in un match incredibile, chiuso con punteggio 6-4 7-6 (2).

MEF tennis events, al fianco della Federazione Italiana Tennis, ha curato l’evento nei minimi dettagli, non risparmiandosi nelle sorprese. Oggi e domani sarà presente al palasport Nicola Pietrangeli, bandiera del tennis italiano e fra i migliori tennisti indiscussi della storia. Sarà lui a premiare i vincitori di Foligno. Conduttore televisivo, attore ed opinionista sportivo, ha vinto il Roland Garros per due anni consecutivi, due edizioni degli Internazionali BNL d’Italia e tre medaglie olimpiche. A partire dalle ore 11:00 gli incontri vedranno in campo sia le squadre femminili che quelle maschili, rappresentate dai più attesi Simone Bolelli (ex n. 36 del ranking mondiale ATP), Matteo Berrettini (attuale n. 136), Flavio Cipolla, Miljan Zekic, e Gian Marco Moroni, tutti ormai di casa in Umbria grazie agli ATP Challenger del team MEF di Todi e Perugia.

Novità per gli organizzatori nel 2018 sarà la FED CUP Italia-Spagna, per la quale la Federazione ha scelto MEF tennis events a sostegno dell’evento. L’appuntamento è a Chieti, il 10 e l’11 febbraio, nel PalaTricalle rivestito di terra rossa per volere del clan azzurro. La sfida è cruciale poiché la nazione vincente accederà ai playoff per ritornare nel World Group I.

Prevista per oggi pomeriggio la finale del femminile e la cerimonia di assegnazione dello scudetto. L’ingresso giornaliero è di € 10,00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale Supertennis TV (224 di Sky e 64 del digitale terrestre).

FINALE FEMMINILE

Tennis Club Prato – Club Atletico Faenza 1-1

Agnese Zucchini (F) b. Lucrezia Stefanini (P) 61 62

Corinna Dentoni (P) c. Alice Balducci (G) 64 76(2)

Sabato ore 11

Maria Elena Camerin (P) c. Camilla Scala (F)

doppio