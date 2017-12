Dopo 56 major consecutivi Jelena Jankovic non giocherà l’Australian Open

Jelena Jankovic non giocherà all’Australian Open 2018.

Dopo un periodo particolarmente negativo in termini di infortuni, la tennista serba ha dichiarato in un’intervista che non è il momento ancora di ritirarsi.

“Ho deciso di posticipare il rientro in campo, anche se non sono sicura che giocherò ancora”. – dichiara Jelena.

Senza una data prevista però per il suo ritorno in campo, Jelena non sarà in grado di essere al via nel primo Grand Slam della stagione dove avrebbe dovuto giocare le qualificazioni.

Sarà il primo major che perderà la serba dopo aver disputato 56 major consecutivi.