Asta record per la racchetta di Billie Jean-King

La racchetta usata da Billie Jean-King, icona del tennis americano, nella storica “Battaglia dei Sessi” di fronte a Bobby Riggs è stata messa all’asta per un valore intorno ai 125 mila dollari.

L’identità dell’acquirente non è ancora nota, tuttavia, è l’importo più alto mai pagato per uno strumento sportivo di una donna.

Si ricorda che Billie Jean-King superò Riggs nella Battle of the Sexes nel 1973 a Houston con il risultato di 6-4, 6-3 6-3 in una partita che vide la presenza di oltre 30.000 persone tra gli spalti. Si stimò, inoltre, che oltre 90 milioni di spettatori videro la partita attraverso la televisione.