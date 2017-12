Il 2017 di Salvatore Caruso: è stato un anno da segno +

Il siciliano Salvatore Caruso ha giocato un 2017 dai risultati costanti, fatto di buone prestazioni e un tennis redditizio in campo che l’ha portato al best ranking nella classifica ATP: il classe ’92 (compirà 25 anni il prossimo 15 dicembre) ha raggiunto infatti il numero 156 della classifica in agosto, chiudendo in compenso l’anno leggermente fuori della top200.

È stato un 2017 in totale da 40W/34L, suddivise in 4/3 su cemento outdoor, 24/17 su terra battuta, 10/11 sul duro indoor, 2/2 su tappeto e uno 0/1 su erba. Un anno “importante”, in cui il tennista di Avola si è confrontato sempre di più col circuito challenger e tentato, quando possibile, le qualificazioni degli Slam.

Sabbo, come lo chiamano gli amici e i tanti aficionados, comincia l’anno in Francia dove raggiunge i quarti di finale in un future sul cemento sul duro indoor e non supera le quali al ch di Rennes, prima di spostarsi negli Stati Uniti dove raccoglie solo un secondo turno al ch su cemento outdoor di Temple. Si torna quindi in Europa dove però per ottenere un risultato degno di nota deve riscendere al livello future, dove sul duro indoor italiano raggiunge una finale (persa contro Michnev).

A fine marzo inizia la stagione su terra rossa di Caruso, superficie congeniale su cui arrivano due vittorie consecutive future: Salvo ha un livello già solido, a livello future è uno di quelli da tenere d’occhio in chiave vittoria, adesso deve compiere lo step per passare al livello successivo. Dopo il primo turno al challenger di Francavilla, Salvo supera brillantemente le qualificazioni sulla terra portoghese dell’ATP250 dell’Estoril (w contro Gaio e De Schepper), prima di cedere all’esordio del main draw all’aceman sudafricano Anderson.

Prima del Roland Garros non supera le quali al Foro Italico mentre raggiunge un 2T al ch di Vicenza: a Parigi supera all’esordio Cervantes ma cede al 2TQ al connazionale Cecchinato. Un derby mette così fine al suo sogno Slam.

Subito dopo le quali del Major francese, Salvo gioca altri due challenger italiani sul rosso, ma il bottino è magro con un primo turno a Caltanissetta e un secondo turno a Todi. Improvvisa ma ben accetta arriva la semifinale sul cemento di Recanati (ch) dove mette in fila avversari interessanti prima di lasciare il via libera per la finale al croato Galovic.

Dopo il primo acuto a livello challenger arrivano le quali fallite a Wimbledon, in cui cede al 1TQ a Travaglia, rapido passaggio prima di tornare sulla terra battuta.

L’estate italiana challenger è assai proficua: quarti di finale a Perugia, sconfitte all’esordio a San Benedetto e Cortina, ma anche, se non soprattutto, la finale a Biella, dove cede solo a Krajinovic. C’è tempo per un altro challenger sul rosso a Como (1T contro Arnaboldi), prima di volare a New York per tentare un’altra volta le quali Slam, ancora fallite però con la sconfitta contro il tennista locale King.

Dopo NY i risultati sono deludenti: 1T a Genova, 1T a Szczecin, 2T al challenger di Roma, 2T a Ortisei (duro indoor), prima di un finale di stagione diviso fra Germania e Francia in cui raggiunge i quarti di finale al challenger tedesco di Ismaning su tappeto (L contro Donati), ma anche solo un secondo turno a Brest, più due primi turni a Eckental e Le Mouilleron.

Del 2017 di Caruso colpiscono in positivo la voglia di confrontarsi con varie superfici, la capacità di adattarsi a diversi circuiti senza soffrire troppo il salto di categoria (da future a challenger principalmente) e la caparbietà nel compiere sacrifici sul campo, unico vero luogo dove migliorare per scalare la classifica. Il 2018 sarà un anno cruciale nella carriera di Salvo: l’obiettivo top100 per Caruso secondo voi è fattibile?

Alessandro Orecchio