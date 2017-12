Victoria Azarenka richiede una wild card per l’Australian Open

Victoria Azarenka, che non si è iscritta all’Australian Open con il ranking protetto, ha richiesto una wild card per il tabellone principale.

La risposta ancora non è arrivata ma con tutta probabilità riceverà l’invito avendo vinto due volte lo Slam aussie.

Se non fosse così, giocherà le qualificazioni nello slam australiano ed intende ovviamente ancora iniziare la stagione dal torneo di Auckland.