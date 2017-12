Benoit Paire dispiaciuto per non essere stato presente in Davis

Benoit Paire è in rotta di collisione da anni con la Federazione francese di tennis.

Il transalpino è stato anche sanzionato per cattiva condotta ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, Benoit però ha voluto parlare del successo della Francia in Davis.

“Mi dispiace di non aver fatto parte della squadra. Sarebbe stato un sogno per me aiutare la Francia a vincere la Coppa Davis. Ho problemi con alcuni allenatori e persone della Federazione, ma voglio rappresentare il mio paese. Spero di farlo nei prossimi anni “ ha detto Paire che ha concluso l’anno al 41 ° posto nella classifica ATP.