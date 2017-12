Serena Williams giocherà agli Australian Open? Craig Tiley “Ha già pronto il passaporto, è iscritta è si sta allenando in campo”

Il direttore dell’Australian Open Craig Tiley ha rassicurato ieri che Serena Williams, che non gioca da quasi un anno, difenderà a Melbourne il titolo vinto nel 2017, nell’ultimo torneo che ha disputato prima di diventare madre.

“Ha già pronto il passaporto, è iscritta è si sta allenando in campo. Probabilmente ha solo bisogno di affittare una stanza più grande del solito per far rientrare tutta la sua famiglia “, ha confessato Tiley, alludendo al fatto che la famiglia della Williams ora è più grande.

La scorsa settimana, il francese Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, era stato dubbioso sulla possibilità che Serena possa giocare il primo Grande Slam del 2018.