Alexander Zverev e imitare Federer dentro e fuori dal campo

Alexander Zverev, numero quattro del mondo, ha in Roger Federer il suo idolo, ma non solo per quello che fa in campo.

Il ventenne tedesco guarda da vicino tutto ciò che lo svizzero fa dentro e fuori dal campo e prova ad applicarlo nella sua vita e nella sua carriera, almeno secondo quanto dichiarato da Giorgio Di Palermo, relatore alla ATP University, che quest’anno ha superato i 1000 studenti.

“Gli esempi di Federer e Nadal sono stati determinanti nel rendere i giovani consapevoli di ciò che cosa buona per un tennista.

È importante restituire allo sport ciò che ci offre. Alexander Zverev, ad esempio, che è un ragazzo naturalmente molto intelligente, osserva tutto ciò che Federer fa come un modello. Cerca di imitarlo in tutto “, ha detto Di Palermo.