Dopo 6 anni arriva un videogioco di tennis su Console

Dopo 6 anni il lancio dell’ultimo grande gioco su console, i fan dei videogiochi di tennis possono finalmente festeggiare la partenza d ‘AO Tennis’ che sarà rilasciato il prossimo 16 gennaio e viene presentato come ‘il gioco più avanzato mai creato’ per questo sport.

Molti dettagli non sono ancora stati rivelati, ma per ora sono garantite alcune notizie che promettono di intrattenere i veri ‘gammers’.

AO Tennis è il gioco ufficiale dell’Australian Open quindi è possibile giocarlo in singolo, doppio e doppio misto;

Dozzine di giocatori con licenza, tra cui Rafael Nadal e Angelique Kerber.

Intelligenza Artificiale: i giocatori agiscono e reagiscono come fanno nella vita reale.

I giocatori sono stati catturati in 3D in modo che la riproduzione dei loro movimenti nel gioco fosse il più reale possibile.

Modalità carriera: è possibile prendere un giocatore e farlo salire in classifica.

Giocare online: giocare in locale oppure con i giocatori di tutto il mondo.

Il gioco girerà su Ps4 e Xbox One.